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01.10.2020 - 12:02 | | DHA

Bayramov ile Amreyev telefonda görüştü

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdat Amreyev ile telefonda görüştü

Bayramov ile Amreyev telefonda görüştü

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov ve Türk Konseyi Genel Sekreteri Bağdat Amreyev bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ermenistan’ın Azerbaycan'a yönelik yeni saldırılarına karşı ülkesine verdiği destek ve objektif duruşundan dolayı Türk Konseyi'ne teşekkür eden Bakan Bayramov, bölgedeki gerilimin tüm sorumluluğunun, Azerbaycanlı sivilleri ve tesisleri hedef alan Ermenistan'ın devam eden kışkırtıcı politikalarında olduğunu vurguladı.

AZERBAYCAN'A DESTEK YİNELENDİ

Genel Sekreter Baghdad Amreyev ise Türk Dünyası'nın çatışma bölgesindeki gelişmeleri derin bir endişeyle takip ettiğini söyledi ve Türk Konseyi'nin Azerbaycan Cumhuriyeti'nin uluslararası kabul görmüş sınırları, egemenliği, toprak bütünlüğü ve dokunulmazlığı temelinde Ermenistan-Azerbaycan çatışmasının erken çözümü için desteğini yineledi. Bakan Bayramov ve Genel Sekreter Amreyev Türk Konseyi gündeminin diğer önemli konuları hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

 

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