Bayrampaşa Posta Kodu Nedir? İstanbul Bayrampaşa Mahallelerinin Posta Kodları
Posta kodu kişilerin bulundukları il, ilçe ve mahallelerin elektronik olarak tarifidir. Posta kodları birçok ülkede kullanılmaktadır. İstanbul'un her ilçe ve mahallelerinin posta kodları bulunur. Bunlardan birisi de Bayrampaşa ilçesi ve mahalleleridir. Peki Bayrampaşa posta kodu nedir? İstanbul Bayrampaşa mahallelerinin posta kodları nelerdir? İşte, detaylar.
Posta kodları bir yerden başka bir yere posta gönderiminde kullanılan rakamlar bütünüdür. Bayrampaşa ilçesinin posta kodu ise 34035'dir.
Bayrampaşa Posta Kodu
Ülkemizde bulunan her il, ilçe ve mahalleye ait posta kodları bulunur. Bir yerden başka bir ilçe veya mahalleye gönderilen postalarda posta kodları kullanılmaktadır. Bayrampaşa ilçesi posta kodu 34035'dir.
İstanbul Bayrampaşa Mahalleleri Posta Kodları
İstanbul’a bağlı tüm ilçeler olduğu gibi Bayrampaşa ilçelerine bağlı tüm mahallelerin farklı posta kodları bulunmaktadır. İstanbul Bayrampaşa tüm belde, mahalle ve kasabalara ait posta kodları aşağıda belirtilmiştir.
- Altıntepsi, Terazidere ve Vatan mahalleleri posta kodu: 34035
- İsmetpaşa, Kartaltepe ve Muratpaşa mahalleleri posta kodu: 34040
- Ortamahalle, Yenidoğan mahalleleri posta kodu: 34040
- Cevatpaşa, Kocatepe, Yıldırım mahalleleri posta kodu: 34045