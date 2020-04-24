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24.04.2020 - 18:13 |

Bayrampaşa Posta Kodu Nedir? İstanbul Bayrampaşa Mahallelerinin Posta Kodları

Posta kodu kişilerin bulundukları il, ilçe ve mahallelerin elektronik olarak tarifidir. Posta kodları birçok ülkede kullanılmaktadır. İstanbul'un her ilçe ve mahallelerinin posta kodları bulunur. Bunlardan birisi de Bayrampaşa ilçesi ve mahalleleridir. Peki Bayrampaşa posta kodu nedir? İstanbul Bayrampaşa mahallelerinin posta kodları nelerdir? İşte, detaylar.

Bayrampaşa Posta Kodu Nedir? İstanbul Bayrampaşa Mahallelerinin Posta Kodları

Posta kodları bir yerden başka bir yere posta gönderiminde kullanılan rakamlar bütünüdür. Bayrampaşa ilçesinin posta kodu ise 34035'dir.

Bayrampaşa Posta Kodu

Ülkemizde bulunan her il, ilçe ve mahalleye ait posta kodları bulunur. Bir yerden başka bir ilçe veya mahalleye gönderilen postalarda posta kodları kullanılmaktadır. Bayrampaşa ilçesi posta kodu 34035'dir.

İstanbul Bayrampaşa Mahalleleri Posta Kodları

İstanbul’a bağlı tüm ilçeler olduğu gibi Bayrampaşa ilçelerine bağlı tüm mahallelerin farklı posta kodları bulunmaktadır. İstanbul Bayrampaşa tüm belde, mahalle ve kasabalara ait posta kodları aşağıda belirtilmiştir.

- Altıntepsi, Terazidere ve Vatan mahalleleri posta kodu: 34035
- İsmetpaşa, Kartaltepe ve Muratpaşa mahalleleri posta kodu: 34040
- Ortamahalle, Yenidoğan mahalleleri posta kodu: 34040
- Cevatpaşa, Kocatepe, Yıldırım mahalleleri posta kodu: 34045

 

6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.
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