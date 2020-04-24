Bayrampaşa Posta Kodu Nedir? İstanbul Bayrampaşa Mahallelerinin Posta Kodları

Posta kodları bir yerden başka bir yere posta gönderiminde kullanılan rakamlar bütünüdür. Bayrampaşa ilçesinin posta kodu ise 34035'dir.



Bayrampaşa Posta Kodu



Ülkemizde bulunan her il, ilçe ve mahalleye ait posta kodları bulunur. Bir yerden başka bir ilçe veya mahalleye gönderilen postalarda posta kodları kullanılmaktadır. Bayrampaşa ilçesi posta kodu 34035'dir.



İstanbul Bayrampaşa Mahalleleri Posta Kodları



İstanbul’a bağlı tüm ilçeler olduğu gibi Bayrampaşa ilçelerine bağlı tüm mahallelerin farklı posta kodları bulunmaktadır. İstanbul Bayrampaşa tüm belde, mahalle ve kasabalara ait posta kodları aşağıda belirtilmiştir.



- Altıntepsi, Terazidere ve Vatan mahalleleri posta kodu: 34035

- İsmetpaşa, Kartaltepe ve Muratpaşa mahalleleri posta kodu: 34040

- Ortamahalle, Yenidoğan mahalleleri posta kodu: 34040

- Cevatpaşa, Kocatepe, Yıldırım mahalleleri posta kodu: 34045