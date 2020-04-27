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27.04.2020 - 03:03 | | DHA

Bayrampaşa Sebze Hali girişinde metrelerce araç kuyruğu

Sokağa çıkma yasağının kalkmasıyla birlikte Bayrampaşa sebze ve meyve halinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Bayrampaşa Sebze Hali girişinde metrelerce araç kuyruğu

 

Corona virüs önlemleri kapsamında ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağı gece yarısı itibariyle son buldu.

Bayrampaşa Sebze Hali girişinde metrelerce araç kuyruğu

Yasağın kalkmasıyla birlikte Bayrampaşa'da bulunan sebze ve meyve halinin girişinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Bayrampaşa Sebze Hali girişinde metrelerce araç kuyruğu

Sebze ve meyve haline gelenlerin oluşturduğu uzun kuyruk bölgede ki trafiği de olumsuz etkiledi.

5 dakika farkla ceza yediCorona virüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında 31 şehirde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması süresinde İzmir'de yaşanan ihlallerden dolayı 1704 kişiye toplamda 3 milyon 620 bin TL para cezası kesildi. Kısıtlamanın sona remesine 5 dakika kala sokağa çıkan bir vatandaşa ise ihlalden dolayı 3 bin 150 TL para cezası uygulandı
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