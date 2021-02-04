04.02.2021 - 05:07 | | AA
Bayrampaşa'da gece yarısı korkutan yangın
Bayrampaşa'da oyuncak üretimi yapılan plastik atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yenidoğan Mahallesi Hanife Ana Sokak'taki 5 katlı iş hanının en üst katında bulunan plastik atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Plastiklerin yanması sonucu çevreye yoğun duman yayıldı.
Ekiplerin çalışmasıyla yangın büyümeden söndürüldü, atölyede hasar meydana geldi.
Alacağını tahsil için gitti, aracında ölü bulunduAnkara'da, bir süredir haber alınamayan Rafet Ünal (45), boş arazide otomobilin içinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Polis ekiplerince yapılan araştırmada, Ünal'ın Keçiören ilçesinde kozmetik ürünleri satan bir iş yerini işlettiği belirlendi.