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08.11.2020 - 11:18 | | DHA

Bayrampaşa'da kaldırımı pazar yerine çevirdiler, sosyal mesafe hiçe sayıldı

İstanbul'da artan koronavirüs vakalarının ardından tedbirlere daha fazla uyulması uyarıları yapılmasına rağmen bazı alışveriş yerlerinde kurallara uyulmaması dikkati çekiyor.

Bayrampaşa'da kaldırımı pazar yerine çevirdiler, sosyal mesafe hiçe sayıldı
İstanbul'da kaldırımda ilginç görüntü! Koronavirüsü kimse umursamadı
İstanbul'da kaldırımda ilginç görüntü! Koronavirüsü kimse umursamadı
İstanbul'da kaldırımda ilginç görüntü! Koronavirüsü kimse umursamadı
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Bayrampaşa Eski Londra Asfaltı'nda yaklaşık 1 kilometrelik yol kenarındaki kaldırıma tezgah açarak, burasını pazar yerine çeviren seyyar satıcılar, bavul ve çantalarla yanlarında getirdikleri giysi ve elektronik eşyaları satışa sundu. Yoğun kalabalığın oluştuğu kaldırımlarda, koronavirüs tedbirleri arasındaki sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı, iç içe alışverişlerin yapıldığı, gelenlerin bazılarının maske takmadığı görüldü.

 

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