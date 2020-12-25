Bayrampaşa'da korkutan anlar! Otobüs alev topuna döndü

Olay, saat 18.00 sıralarında Paşa Caddesi, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na 300 metre mesafede yol kenarında yaşandı. Park halinde olan 34 NZ 5360 plakalı otobüs bir anda yanmaya başladı.



Haber verilmesi üzerine olay yerine İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlerin yükseldiği yangın İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla söndürüldü. 5 aydır bulunduğu yerde park halinde olduğu öğrenilen otobüs yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.