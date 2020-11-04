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04.11.2020 - 10:17 | | DHA

'Bazanın içinde' yakalandı!

Antalya'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik 'Çelik Kafes' adını verdiği operasyon yaptı. Helikopter destekli operasyonda 50 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden biri bazanın içinde saklanırken yakalandı. Bir evde yapılan aramada ise çay paketine saklanmış uyuşturucu çıktı. Operasyonda geçen ocak ayında yanında kaldığı erkek arkadaşına 7 aylık Bulut bebeği bırakarak ortadan kaybolan B.A. da gözaltına alındı.

'Bazanın içinde' yakalandı!
50 şüphelinin gözaltına alındığı 'Çelik Kafes' operasyonunda bazada yakalandı
50 şüphelinin gözaltına alındığı 'Çelik Kafes' operasyonunda bazada yakalandı
50 şüphelinin gözaltına alındığı 'Çelik Kafes' operasyonunda bazada yakalandı
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Antalya'da jandarma, uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyon düzenledi. 'Çelik Kafes' adı verilen operasyonu Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu yönetti. 400 jandarma personelinin görev aldığı operasyonda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alanya, Manavgat ve Serik ilçelerinde önceden tespit edilen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda aralarında kadınların da bulunduğu 50 şüpheli gözaltına alındı.

ÇAY PAKETİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Havadan helikopterle destek verilen narkotik köpeğinin de kullanıldığı operasyonda komando timleri de hazır bulundu. Çok miktarda uyuşturucu madde ile 3 ruhsatsız tabanca, tabancalara ait mermiler ve hassas teraziler ele geçirilen operasyonda, şüphelilerin baskın anında yakalanmamak için çeşitli yöntemlere başvurduğu görüldü. Bir şüphelinin evine yapılan baskında, uyuşturucu çay paketlerinde bulundu. Zanlının kullandığı şırınga ise yattığı kanepenin başucunda ele geçirildi. Şüpheli, kelepçelenerek gözaltına alındı.

BAZADA YAKALANDI

Jandarma personelinin baskın yapılan evlere galoş giyerek girdiği operasyonda bir şüpheli ise, baza altındaki çarşafların arasına gizlenmiş halde bulundu.

AÇLIKTAN ÖLEN BULUT BEBEĞİN ANNESİ DE GÖZALTINDA

Operasyonda geçen ocak ayında yanında kaldığı erkek arkadaşına 7 aylık Bulut bebeği bırakarak ortadan kaybolan B.A. da gözaltına alındı. Açlıktan hayatını kaybeden Bulut bebeğin kanında, Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside uyuşturucu maddeye rastlanmıştı.

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M.A. adlı şüphelinin evinde ise çok sayıda sahte jandarma personeli kimlik kartı ele geçirildi.

ŞÜPHELİLERDEN 16'SI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Jandarma ekipleri tarafından Manavgat, Alanya, Serik ve Muratpaşa ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 50 şüpheliden 16'sı, bugün Manavgat Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheliler getirilmeden önce jandarma ekipleri adliye önünde geniş güvenlik önlemleri aldı. Polis ekibi ve sivil jandarma personelinin de destek verdiği güvenlik önlemleri kapsamında komando timi de hazır bekletildi.

Diğer şüphelilerin İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Bazanın içinde yakalandı

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