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18.07.2020 - 07:00 |

Bazı organlar ‘ısı stresi’nden durabilir

Küresel ısınmadan kaynaklanan ‘ısı stresi’nin, milyonlarca kişide bazı hayati organların durmasına yol açabileceğine dikkat çekildi

Bazı organlar ‘ısı stresi’nden durabilir

Küresel ısınma nedeniyle dünya genelinde milyonlarca kişinin, organlarının durmasına sebep olabilecek seviyede tehlikeli “ısı stresine” maruz kalabileceği iddia edildi.

BBC’de yer alan haberde, İngiltere Meteoroloji Ofisi’nce yürütülen bir araştırmada gelecek yıllarda hissedilen sıcaklığın 32 derecenin üzerinde olduğu gün sayısının artacağına dair verilere ulaştıldığı belirtildi. Haberde, ısı stresinin bayılma, mide bulantısı ve kramp gibi belirtilerinin olduğu vurgulanırken, bunların görmezden gelinmesinin vücuttaki bazı organların durmasına yol açabileceği kaydedildi.

Sıcak döküntüleri

“Isı stresi”nin, “aşırı sıcak bir ortamda vücudun ısısını sabit tutmak için gösterdiği çaba” olarak tanımlandığı haberde, vücut ısısının olması gereken seviyenin üstünde seyretmesi durumunda kalp damar sisteminin yorularak kişilerde sıcak çarpması, sıcak bitkinliği, sıcak döküntüleri ve ısı kramplarına neden olabildiği ve bazı hayati organların durmasına yol açabildiği ifade edildi.

Haberde, küresel ısınmanın artmasıyla daha yoğun bir nem olacağına işaret edilirken, nemin ise vücut ısısının düşmesini sağlayan terin buharlaşmasına engel olarak “ısı stresi” etkisini arttırabildiği vurgulandı.

Sağlıkçılar dikkat

Haberde, sağlık çalışanlarının kullandığı Kişisel Koruyucu Ekipmanın da (KKE) vücut ısısını artırarak sağlıkçıların çalışma koşullarını ve performanslarını olumsuz etkileyebileceği kaydedildi. KKE’nin geçirimsiz katmanları nedeniyle terin buharlaşmasını önleme etkisine sahip olduğuna dikkat çekildi.
BBC’ye konuşan Singapur Ulusal Üniversitesinden Prof. Jason Lee, kişilerin kendilerini formda tutmalarının “ısı stresi”ne karşı dirençlerini artırabileceğini söyledi. Lee, sağlık çalışanlarına işe başlamadan önce bol miktarda sıvı içmeleri, düzenli molalar vermeleri tavsiyesinde bulundu.

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