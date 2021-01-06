Bebeği sezaryenle alınan koronavirüs hastası kadın, kurtarılamadı

Kentte, 5'inci çocuğuna hamile olan 4 çocuk annesi Esma Konukçu (35), 10 gün önce Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine Tokat Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Konukçu, sağlık durumunun ağırlaşması nedeniyle Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. 7,5 aylık hamile olan Konukçu'nun sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine bebeğinin sezaryenle alınmasına karar verildi.

Kız bebeğini dün dünyaya getiren ve koronavirüs tedavisine devam edilen Konukçu, bu sabah hayatını kaybetti. Esma Konukçu'nun cenazesi, Şeyhi Şirvani Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Sezaryenle dünyaya gelen bebek ise hastanede kuvöze konuldu.

'EMANETİNİ BIRAKIP, ARAMIZDAN AYRILDI'



Tokat'ta, koronavirüs tedavisi görürken, 7,5 aylık kız bebeğini sezaryenle dünyaya getirdikten sonra hayatını kaybeden Esma Konukçu'nun, akaryakıt istasyonunda çalışan Saffet Konukçu ile evli olduğu öğrenildi. Ailesi, Konukçu'nun ölümüyle büyük üzüntü yaşadı. Esma Konukçu'nun kuzeni Ali Al, her şeyin 10 günü içinde yaşandığını belirterek, ''Esma'yı 35 yaşında, Covid-19 yüzünden kaybettik. 10 gün boyunca Tokat Merkez Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Buradaki tedavisinden sonuç alınamadı, ağırlaştı ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan incelemelerde hekimlerimiz, annenin gebeliğini sonlandırma kararı aldılar; hastalığa daha iyi müdahale etmek, anneyi rahatlatmak açısından. Operasyonun da gayet başarılı geçmesine rağmen bebek sağ ama anneyi kaybettik. Arkasında 3 tane evladı vardı, 1 tane de yeni bu emanetini bırakıp, güzel kardeşim aramızdan ayrıldı. Biz buradan şunu anlıyoruz ki devletimizin koymuş olduğu kurallar hiç boş değil. Hepsi uymamız gereken kurallar. Bu kuralları uygularken bize zor geliyor. Bir maskeyi takmak, arkadaşlarımızdan biraz uzak kalmak, sevdiklerimizden, annemizden, babamızdan uzak kalmak belki bize çok acı gibi geliyor. Bu kuralları yerine getirmememiz, hakiki acının ne demek olduğunu bize çok iyi gösteriyor. Bundan dolayı ben toplumumuzdan şunu rica ediyorum; hakikaten konulan kurallara çok iyi uymamız lazım" dedi.



BEBEĞİN SAĞLIĞI İYİ



Bebeğin sağlık durumununun iyi olduğunu söyleyen Al, "Şu anda durumu gayet iyi. 24 saate yaklaştı neredeyse. Biraz sıkıntılıydı ama şu an yapılan incelemelerde doktorlar, durumunun gayet iyi olduğunu söyledi" diye konuştu.