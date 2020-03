‘Bebeğim dışarıyı gösterip ağlıyor’

Sosyal bilgiler öğretmeni Sebla Cebiroğlu (32) ilk vaka açıklandığı andan itibaren 10 aylık bebeği Toprak ile eve kapandığını anlattı:

“Evi her gün sirkeli su ve çamaşır suyu ile temizliyorum. Sürekli ‘Çocuğum nereye dokundu acaba, orada bir şey var mı’ diye endişe içindeyim. Toprak dışarıyı çok seven bir bebek. Onu evde tutmak zor oluyor. Sürekli onunla oyunlar oynuyorum. Uyuduğunda haber kanallarını açıp gündemi takip ediyorum. Toprak bütün gün evde olduğu için dışarıyı gösteriyor. Kapıya gelen market çalışanının arkasından ağlıyor. Tek yapabildiğim şey pencereden baktırmak. Pencereden bakarken ise kendisini dışarı çıkarsınlar diye dışarıdaki insanlara el sallıyor. Bunun üzerine dışarıdaki insanlar da onu güldürmek için ona el sallıyor. Eşim işten geldiği zaman bebeğimize hiç temas ettirmeden önce eşimin ateşini ölçüyorum. Elimde sürekli ateş ölçer ile geziyorum. Eşim eve geldikten sonra geçtiği, dokunduğu her yeri dezenfektanla tekrar siliyorum. Bizim ve toplumumuzun sağlığı için evde kalmaya mecburuz.”

‘Öpemiyorum’

Dizi sektöründe çalışan Engin Cebiroğlu (32) ise “Setlerin çoğu durduruldu ama bazıları devam etmekte. Dolayısıyla ben de işe gitmek durumunda kalıyorum. Virüs bir şekilde evime girecekse bunun taşıyıcısı benim ve çok tedirgin oluyorum. Çocuğumu öpemiyorum. Sevgi ister çocuk, oynamak ister. Korkuyoruz, sürekli ya bir şey olursa diye.

Evin geçinmesi, çocuğun beslenmesi, kira, faturalar nedeniyle çalışmak zorundayım. Umarım bir şekilde bitecek. Bittiğinde ülkemizde büyük hasarlar bırakmaması en büyük temennim” dedi.