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02.12.2020 - 14:42 | | İHA

Bebek arabasından gelen sese yönelince şaşkına döndüler!

Tokat’ta, bebek arabasından gelen sese anlam vermeyenler kazı görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Bebek arabasından gelen sese yönelince şaşkına döndüler!

Kentte çarşamba pazarında alışveriş yapanlar bebek arabasından gelen sesle şaşkınlıkları ikiye katlandı. Kaz sesini duyanlar önce şaşırdı, sonra bebek arabasında kazı görünce gülümsemekten kendini almadı. Bebek arabasında taşınan kaz ise sakin bir şekilde yolculuk boyunca çevresini gözledi.

Ev hanımı Nurten Yıldırım (63), köylerinde kesmeye aldıkları kazı kolay taşımak için de bebek arabasına koyduklarının söyledi. Kazı bebek arabasında gezdirdiğini ifade eden Yıldırım, “Götürmeyeceğim için daha rahat olduğu için bebek arabasına koydum” diye konuştu. Pazar yerine alışverişe çıkanlar da gördükleri manzara ile şaşırdıklarını kaydetti.

Renkli görüntülerin yaşandığı yolculuktan kısa bir süre sonra sıkılan kaz bebek arabasından dışarı atladı. Kaz, yoluna kucakta devam etti.

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