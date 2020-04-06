Bebek, Emirgan ve Tarabya sahilleri yine boş kaldı

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsün Türkiye'de de görülmesiyle birlikte geniş çaplı önlemler alınmaya başlanmıştı. Önceden sahillere akın eden İstanbullular, sahil şeritlerinde spor ve yürüyüş yapmanın yasaklanması üzerine bu noktalara gelmeyerek kurallara uyuyorlar. Bu kapsamda normal zamanlarda vatandaşların kalabalık oluşturduğu Bebek, Emirgan ve Tarabya sahilleri haftanın ilk günü yine boş kaldı. Bebek, Emirgan ve Tarabya sahil şeridi, banklar, spor aletleri, parklarda kimsenin olmadı görüldü. Öte yandan, otobüs duraklarının boş kalması nedeniyle otobüsle, duraklara uğramadan yollarına devam ediyorlar. Bir vatandaşın Emirgan sahil şeridinde ellerinde torbalar ile yürümesi ise kameralar yansıdı
New York'ta sağlık çalışanlarına itfaiye ekibinden jestCoronavirüs salgının en en çok hissedildiği ABD'nin New York kentinde itfaiye ekipleri Manhattan'daki hastanelere giderek sağlık çalışanlarına moral verdi. Sağlık çalışanları New York İtfaiyesi'nin alkışları eşliğinde hastanelere girdi.