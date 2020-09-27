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27.09.2020 - 15:25 | | İHA

Bebek'te skandal partinin yapıldığı iş yerindeki 16 kişiye ceza!

İstanbul Bebek’te ünlü bir işletmede doğum günü kutlaması adı altında bir araya gelerek maskesiz ve mesafesiz parti düzenleyen 16 kişiye “Umumi Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet” suçundan idari para cezası kesildi. Gözaltına alınan işletme müdürüne ise adli işlem yapıldı.

Bebek'te skandal partinin yapıldığı iş yerindeki 16 kişiye ceza!
Bebek'te skandal parti! Hepsine ceza kesildi
Bebek'te skandal parti! Hepsine ceza kesildi
Bebek'te skandal parti! Hepsine ceza kesildi
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Beşiktaş Bebek’teki ünlü bir işletmede geçtiğimiz günlerde doğum günü kutlaması adı altına bir araya gelen grup, maskesiz ve sosyal mesafesiz parti düzenlemişti. Skandal görüntülerin kaydedildiği partide korona virüs salgınına rağmen kurallara uyulmayarak, katılanlar hem kendi hem de diğerlerinin sağlığını umursamamıştı.

Görüntülerin medyaya yansımasının ardından harekete geçen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda işletmenin turizm ruhsatlı olduğu ancak ruhsata aykırı faaliyet yürüttüğünün tespit edilmesinin ardından mühürlenmesine yönelik işlem başlatıldı. Çalışmalara devam edem polis, eğlencede 16 kişinin sosyal mesafe kuralına uymadığını tespit ederek “Umumi Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet” suçundan cezai işlem uyguladı.

Öte yandan, gözaltına alınan işletme müdürü E.I. ise Etiler Polis Merkezi Amirliğine götürülerek adli işlem yapıldı.

 

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