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20.04.2020 - 20:04 |

Beceri Eş Anlamlısı Nedir? Beceri Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Türkçe kelime bakımından oldukça zengin bir dildir. Dolayısıyla her kelimenin hemen hemen birden fazla eş anlamı bulunmaktadır. Bu eş anlamlı kelimeler birbirlerinin yerine de kullanılmaktadır. Beceri kelimesinin eş anlamlı kelimesi TDK sözlüklerinde de bulunur. Son haftalarda ise beceri kelimesinin eş anlamı arama motorlarında sıklıkla araştırılmaktadır. Peki, beceri eş anlamlısı ne demek? Beceri kelimesinin eş anlamı olan sözcükler nelerdir? İşte beceri kelimesinin eş anlamlı kelimeleri.

Beceri Eş Anlamlısı Nedir? Beceri Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Beceri kelimesi sıklıkla kullandığımız bir kelimedir. Kelimenin eş anlamlı kelimeleri de bulunmaktadır. Beceri kelimesi 3 tane eş anlamlı kelimesi bulunmaktadır. Beceri kelimesinin eş anlamlısı sıklıkla araştırılmaktadır. Günlük hayatta oldukça fazla kullandığımız beceri kelimesinin eş anlamlarını bilmekte fayda var.

Beceri Eş Anlamlısı Nedir?

Beceri kelimesinin eş anlamlısı yetenektir. Bir diğer eş anlamı ise ustalıktır. Beceri kelimesinin yabancı dilden geçmiş olan eş anlamlı kelimesi ise maharet kelimesidir. Bu kelimeler birbirlerinin yerine kullanılmasında herhangi bir sakınca yoktur.

Beceri Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler

Beceri kelimesinin eş anlamlı sözcükleri şu şekildedir;

- Yetenek
- Ustalık
- Maharet

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