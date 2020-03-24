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24.03.2020 - 09:29 | | DHA

Bedava araç dezenfektesine akın ettiler

Bodrum Belediyesi tarafından ücretsiz araçlar dezenfekte edildiğini duyan vatandaşlar, araçlarına dezenfekte yapılan Temizlik İşleri Müdürlüğü önünde uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Bedava araç dezenfektesine akın ettiler

Dezenfekte işleminin bedava olduğunu duyan vatandaşlar Temizlik İşleri Müdürlüğüne akın etti, 10 saate 4 bin 600 araç dezenfekte eden ekipleri otomobil, minibüs, otobüs, kamyon ve tırları bile dezenfekte etti.

Türkiye’nin tüm il ve ilçelerinde olduğu gibi Bodrum’da da Korona virüs (Covit - 19) için önlemler hızı bir şekilde artmaya başladı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras tarafında Bodrum’daki araçların ücretsiz olarak dezenfekte işlemi yapılması için düğmeye bastı. Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz tarafından yürütülen dezenfekte işleminde yaklaşık 1 saat içerisinde 420 araç dezenfekte edildi. Ücretsiz dezenfekte işlemini duyan vatandaşlar ise araçlarıyla uzun kuyruklar oluşturdu. Taksi ve minibüslerin yoğunlukta olduğu görülen temizlik işleminde otobüsler, tır ve iş makineleri dezenfekte edildi. Vatandaşlar durumdan çok memnun olduklarını belirerek Bodrum Belediyesine teşekkürlerini sundu.

Bedava araç dezenfektesine akın ettiler

Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz ise Bodrum’daki tüm araçların dezenfekte işlemi yaptırdıklarını belirterek “Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras tarafından kurulan kriz masasının aldığı karar doğrultusunda bir ihtiyaç tespit ettik bu durumla ilgili. Vatandaşlarımızdan dışarı çıkması gereken ve işe araçlarıyla gitmek zorunda olan halkımızın araçlarını dezenfekte işlemi yaptırıyoruz. Bu işlemi ücretsiz olarak Bodrum sınırları içerisinde bulunan ve araç kullanması gerek olan vatandaşlarımızın araçlarını dezenfekte ediyoruz. Bodrum sınırları içerisinde toplam araç sayısı 60 bin araç bulunuyor. Böyle bir hizmet veriliyor diye araçlarını kullanmayan vatandaşların sırf bu işlem için buraya gelmeleri uygun eğil. İşleri araçları ile olan vatandaşlarımızın getirmeleri daha uygun olur. Çünkü en steril ortam kendi evinizdir. Bu yüzden vatandaşlarımız işleri olmadıkça zorunlu olmadıkça evde kalmaları daha uygundur.

Bedava araç dezenfektesine akın ettiler

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