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06.01.2021 - 09:30 |

Bedelli askerlik başvuru sonuçları açıklandı mı? Kura sonuçları ne zaman açıklanıyor?

Binlerce kişi bedelli askerlik için başvurdu. Yoğun başvurular nedeniyle kura çekilişi yapılıyor. Sonuç tarihini öğrenmeye çalışanlar şimdi Bedelli askerlik başvuru sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor.

Bedelli askerlik başvuru sonuçları açıklandı mı? Kura sonuçları ne zaman açıklanıyor?

 

Bedelli askerlik kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 30 Aralık'ta son bulan başvuruların üzerinden 7 gün geçti ve binlerce kişi artık sonuçların ilan edilmesini bekliyor. Son gelişmeleri kaçırmak istemeyenler yoğun bir araştırma içerisinde... işte konuya dair bilgiler...

BEDELLİ ASKERLİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bedelli askerlik kura sonuç tarihi henüz belli değil. Başvuru bilgilendirmesinde "Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel eğitimi yapacakları birlikleri 2021 yılı Ocak ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır." denildi. 

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