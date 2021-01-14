Vatani görevini yerine getirmek isteyen binlerce kişi bedelli askerlikten yaralanmak için başvurularını tamamladı. Her dönem bedelli askerlik başvuruları alınırken son başvurular sonrası sonuçlar merakla bekleniyor. 2 haftadır sonuçlar açıklanmazken adaylar bir duyuru olup olmadığını öğrenmek için "Bedelli askerlik kura sonuçları açıklandı mı, askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?" sorusunu soruyor.

BEDELLİ ASKERLİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bedelli askerlik kura sonuç tarihi henüz belli değil. Başvuru bilgilendirmesinde "Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel eğitimi yapacakları birlikleri 2021 yılı Ocak ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır." denildi.