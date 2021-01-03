03.01.2021 - 14:46 |
Bedelli askerlik kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Binlerce kişi bedelli askerlik başvurusunda bulundu. Başvurular 31 Aralık günü sona ererken tarihler 3 Ocak'ı gösteriyor ve kura sonuçlarının ne zaman açıklanacağı araştırılıyor.
Bedelli askerlik kura sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Binlerce kişi 31 Aralık'a kadar başvurusunu yaptı gözler sonuç tarihine çevrildi. Ocak ayı içerisinde kura sonuçları belli olacak. Peki ama ne zaman?
BEDELLİ ASKERLİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bedelli askerlik kura sonuç tarihi henüz belli değil. Başvuru bilgilendirmesinde "Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel eğitimi yapacakları birlikleri 2021 yılı Ocak ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır." denildi.
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