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15.01.2021 - 16:34 |

Bedelli askerlik sonuçları belli oldu mu? 2021 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Bedelli askerlik yerleri başvuru yapan adayların gündeminde yer alıyor. 2020 bedelli askerlik başvurularının tamamlanmasından sonra gözler sonuçlara çevrildi.MSB'nin yapacağı duyuru adaylar tarafından bekleniyor. Peki 2021 bedelli askerlik yerleri belli oldu mu, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Bedelli askerlik sonuçları belli oldu mu? 2021 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Bedelli askerlik 2020 başvuruları 31 Aralık 2020 tarihinde son buldu. Bedelli askerlik başvurularının sona ermesinden sonra yerlerin belli olacağı tarih beklenmeye başlandı. Başvuru yapan adaylar sonuçların açıklanacağı tarih ile ilgili detayları araştırıyor. Peki 2021 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI, SONUÇLAR NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Bedelli askerlik yerleri henüz açıklanmadı. Bedelli askerlik yerleri 2021 yılı Ocak ayında açıklanacak. Bedelli askerlik sonuçları belli olduğu zaman e-Devlet üzerinden duyurulacak. Sonuçlar açıklandığında detaylar haberde yer alacak.

    80 yaşındaki kocasını öldüren 75 yaşındaki Nimet Akgün ilk kez konuştuAnkara'nın Mamak ilçesinde karısı ile engelli kızına şiddet uyguladığı iddia edilen 80 yaşındaki Ali A, 75 yaşındaki eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
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