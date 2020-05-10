‘Bedelli kabulü 20 Haziran’da başlıyor’

Önceki gün yapılan operasyonlarda çeşitli bölgelerdeki 17 teröristin etkisiz hale getirildiği aktaran Akar, “1 Ocak’tan bu yana operasyon bölgelerinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1359 oldu. Mehmetçiğimiz hem virüse hem de teröristlere karşı büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla görevlerini yapıyor”dedi. Koronavirüsle mücadelede, “Herhangi bir gevşeme veya rehavete kapılma gibi bir lüksümüz yok” vurgulamasını yapan Akar, “Normalleşme çerçevesinde 31 Mayıs’tan itibaren terhisleri, 5 Haziran’dan itibaren celp işlemlerini, 14 Haziran’da Milli Savunma Üniversitesi sınavının ve 20 Haziran’dan itibaren bedelli askerlik için seçilen gençlerimizin silahlı kuvvetlerine kabulünü planladık. Bunları büyük bir dikkat ve hassasiyetle takip ediyoruz. Herhangi bir olumsuzluğa meydan vermeden bu sürecin sağlıklı, başarılı, etkin bir şekilde gerçekleşmesine gayret göstereceğiz” dedi.-ANKARA Milliyet