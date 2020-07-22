Bekçi adayları heyecanla 2020 için bekçi alımı yapılmasını istiyor. İçişleri Bakanlığı ve Polis Akademisi'nin resimi sitesi sıklıkla ziyaret edilirken Bekçi alımı başladı mı, başvurular ne zaman? soruları günden güne artıyor.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Bekçi alımı ile ilgili İçişleri Bakanlığı ve Polis Akademisi'nden yapılan bir açıklama henüz yok. Konuya ilişkin yakın zamanda duyuru yapılması bekleniyor.

BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?

Bekçi olmak isteyenlerde,* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

* En az lise ya da dengi okul mezunu olmak,

* Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmadığına dair belge almak,* Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

* Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

* Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği'nde belirtilen şartları taşımakkoşulları aranıyor.