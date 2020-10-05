2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği için başvurular 2 Ekim'de sona erdi. İstanbul için bu dönemde 400 erkek bekçi alınacak. Binlerce kişi başvuru yaptı şimdi başvuru sonuçlarına odaklanıldı. Şimdi sıklıkla Bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusuna cevap aranıyor.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Bekçi alımı başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair Polis Akademisi'nden bir bilgi geçilmedi. Sonuçların ekim ayı sonuna kadar açıklanması bekleniyor. Duyurular için aşağıdaki linke tıklayınız.

BEKÇİ ALIMI DUYURULARI

ÖN SAĞLIK KONTROLÜ

1. Müracaat kabul komisyonu tarafından başvuruları kabul edilen adaylar; aynı gün içerisinde ilgili Ön Sağlık Kontrolü Komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilecektir.

2. Ön Sağlık Kontrolü Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre yapılacaktır.

3. Ön Sağlık Kontrolü Komisyonu tarafından, adaylar hakkında Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı “Olur veya Olamaz” şeklinde karar verilecektir. Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı “Olamaz” kararı verilen adaylar sınav aşamalarına devam edemeyecektir.

4. Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı “Olur” kararı verilen adaylar, yazılı sınava katılmaya hak kazanacaktır.