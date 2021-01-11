Bekçi sınavı ve bekçilik sınav giriş yerleri için belge tarihi yenilendi! 2021 Yılında bekçiler ne kadar maaş alacak?

Halkın can ve mal güvenliğini sağlamak için bekçi olmak isteyen adaylar başvuru işlemlerini tamamladı. Ardından sınav heyecanına bürünen adaylar, bekçi sınavı ne zaman, bekçi alımı ne zaman tamamlanacak? sorularını araştırmaya başladı. Daha önce belirlenen bekçilik sınav yerleri tarihi ve bekçi sınavı tarihi ise koronavğirüs salgınından dolayı ileri bir tarihe alındı. 2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavına, şahsen müracaatları alınan ve ön sağlık kontrollerini başarıyla geçerek yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar alınacaktır. Peki Bekçi alımı sınavı ne zaman? Bekçilik sınav yerleri belirlendi mi, sınav giriş belgesi nasıl alınır?

BEKÇİ ALIMI SINAVI NE ZAMAN?

16 Ocak 2021 Cumartesi günü yapılacak olan 2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı, koronavirüs (Covid-19) salgınının önlenmesi amacıyla alınan tedbirler doğrultusunda hafta sonu uygulanmakta olan sokağa çıkma kısıtlamalarının devam etmesi nedeniyle 20 Ocak 2021 Çarşamba günü, saat 14.00’te gerçekleştirilecektir.

BEKÇİLİK SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adaylar, sınav giriş belgelerini 13 Ocak 2021 tarihinden itibaren erişime açılacak.

BEKÇİLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı, giriş belgesi www.meb.gov.tr internet adresinden alabileceklerdir.

BEKÇİ MAAŞI 2021 NE KADAR OLDU?

Zamla birlikte ilkokul mezunu bekçi 4618 lira alacak.

Lise mezunu bekçi 4782 lira alacak.

Ön lisans ve lisans mezunu bekçi 4999 lira alacak.