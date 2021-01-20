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20.01.2021 - 07:05 |

Bekçilik sınav giriş belgesi alma ekranı | Bekçi sınavı bugün saat kaçta başlayacak?

Bekçilik sınav giriş belgesi almak isteyenler haberimizin içeriğindeki MEB linki üzerinden adımları izleyebilir. Bugün bekçi sınavına katılım sağlayacak adaylar heyecan dolu. Bekçi sınavı saat kaçta araması yapanlar için sınav saatini haberimize ekledik. İşte hem bekçilik sınav giriş belgesi alma linki hem de bekçi sınavı saati haberimizde...

Bekçilik sınav giriş belgesi alma ekranı | Bekçi sınavı bugün saat kaçta başlayacak?

Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden geçtiğimiz günlerde bekçi sınavına yönelik duyuru yayımladı. Koronavirüs salgını nedeniyle 2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı ilk duyurulan tarihinden ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi. Büyük gün geldi çattı sayılır. 2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı bugün uygulanacak. Bekçi olmak isteyen ve başvuru işlemini tamamlayan adaylar ise bekçilik sınav giriş belgesi nasıl alınır, bekçi sınavı saat kaçta, nasıl uygulanacak sorularını araştırıyor.

BEKÇİLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, sınav giriş belgelerini www.meb.gov.tr internet adresinden alabileceklerdir.

BEKÇİLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

BEKÇİ SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 20 Ocak 2021 Çarşamba günü, saat 14.00’te gerçekleştirilecektir.

BEKÇİ SINAVI NASIL, ONLİNE MI OLACAK?

2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavına, şahsen müracaatları alınan ve ön sağlık kontrollerini başarıyla geçerek yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar alınacaktır.

 

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