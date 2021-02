Bekçilik sonuçları açıklandı mı? Bekçi sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belirlendi!

İstanbul iline (400) erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacağı, 18 Eylül 2020 tarihinde duyuruldu. Ardından 19 Eylül - 2 Ekim tarihleri arasında bekçilik başvuru işlemleri tamamlandı. Sınav ise 20 Ocak tarihinde uygulandı. Bekçi olmak isteyenlerin katıldığı sınavın sonuçları için arayış başladı. Polis Akademisi Başkanlığı ise bekçilik sonuçları için tarih yayımladı. İşte bekçi sonuçlarının açıklanacağı o gün...

BEKÇİLİK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Bekçilik sonuçları henüz açıklanmadı. Bekçilik sonuçları için tarih duyuruldu. Peki bekçilik sonuçları ne zaman açıklanacak?

BEKÇİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavı sonuçları 15 Şubat 2021 tarihinde adayların erişimine açılacak.

FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI



1. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar.



2. Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçmesini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar.



a) Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.



b) Fiziki yeterlilik sınavında adayın süresinin takibi, sınav yerinde bulunanlar tarafından görülebilecek nitelikteki sayaçlarla yapılır.



c) Fiziki yeterlilik sınavı yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınav sonucunda altmış puanın altında alan adaylar başarısız sayılır. Komisyon tarafından başarısız adaylar hakkında “Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı Olamaz” kararı verilir ve başarısız adaylar sözlü sınav aşamasına geçemezler.



3. Fiziki yeterlilik sınav tarihleri, yerleri, sınav parkuru ve puan cetveli ile adayları ilgilendiren hususlar, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından hazırlanan talimatla belirlenerek Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinden (www.pa.edu.tr) duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta, telefon vb. iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet üzerinden yapılan duyuru tebligat niteliğindedir.



SÖZLÜ SINAV



1. Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinden (www.pa.edu.tr) kendilerine duyurulacak yer ve zamanda sözlü sınav komisyonu tarafından sözlü sınava tabi tutulurlar.



2. Sınav esnasında adaylara, genel kültür konularından hazırlanan soruların yazılı olduğu bir kart çektirilecek ve konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için yeterli süre verilecektir. Konu ile ilgili olarak komisyonca adaya haricen sorular da yöneltilebilecektir.



3. Adaylar;



a) Konu hakkındaki bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavraması,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi, olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter (20) puan olmak üzere toplam (100) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.



4. Sözlü sınavda (100) puan üzerinden en az (70) puan alanlar başarılı sayılacaktır.

BEKÇİ MAAŞI 2021 NE KADAR?

İlkokul mezunu bekçi 4618 lira alacak.

Lise mezunu bekçi 4782 lira alacak.

Ön lisans ve lisans mezunu bekçi 4999 lira alacak.