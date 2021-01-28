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28.01.2021 - 10:53 |

Bekçilik sonuçları ne zaman açıklanacak? 20 Ocak'ta uygulanan Bekçi sınavı sonuçları ne zaman belli olur?

Bekçi olmak isteyenlerin katılım sağladığı Bekçilik sınavı sonuçları için heyecan dorukta. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yürütülen Bekçilik sınavının sonuçlarına yönelik tarih duyuruldu. Adaylar ise meraklanarak bekçilik sonuçları ne zaman açıklanacak arayışına girdi. Peki 20 Ocak'ta uygulanan Bekçi sınavı sonuçları ne zaman belli olur?

Bekçilik sonuçları ne zaman açıklanacak? 20 Ocak'ta uygulanan Bekçi sınavı sonuçları ne zaman belli olur?

2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 20 Ocak 2021 Çarşamba günü, saat 14.00’te uygulandı. Sınav günü ardından başarı puanları merak konusu oldu. Bekçi olmak isteyenlerin katılım sağladığı bekçilik sınavı sonrasında sonuç heyecan devam etti. Ayrıca bekçilik maaşlarıyla 2021'e damga vurdu. İlkokul mezunu bekçi 4618 lira, Lise mezunu bekçi 4782, Ön lisans ve lisans mezunu bekçi 4999 lira alacak. Bir an önce bekçi olmak için sabırsızlanan adaylar, bekçilik sonuçları açıklandı mı, bekçilik sonuçları ne zaman açıklanacak arayışına girdi. İşte PA tarafından açıklanan o tarih...

BEKÇİLİK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçilik sonuçları 15 Şubat 2021 tarihinde adayların erişimine açılacak. Sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar ise 17 Şubat 2021 tarihi saat 17.00’a kadar aynı usullerle yapılacaktır.

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