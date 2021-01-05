Beklenen kar yağışı geldi! Kritik seviyeye düşmüştü

Barajlarda su seviyesinin ciddi oranda düşmesi ve içme suyunda barajlarda doluluk oranının kritik seviyeye kadar düşmesi nedeniyle vatandaşların bir süredir beklediği kar yağışı bu akşam başladı.

Uzun yıllardır Aralık ayında kayak sezonunun açılışını yapan Ilgaz Dağı Milli Park içerisinde de kar yağmaması nedeniyle pistler açılamamıştı.

Akşam başlayan kar yağışıyla birlikte pistler ise beyaza büründü. Hem otel işletmecileri hem de vatandaşlar kar yağışının başlamasıyla birlikte büyük sevinç yaşadı.

Kar yağışının önümüzdeki günlerde yer yer devam etmesi bekleniyor.

KUMLUCA'DA DOLUDAN SERALAR ÇÖKTÜ

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Mavikent Mahallesi İncekum mevkiisinde bugün saat 15.00 sıralarında meydana gelen aşırı yağış ve dolu nedeniyle bazı seraların plastik örtüleri çöktü, bazı seralarda da su baskını oluştu.

Çöken seraların içine dolu ve yağmur suyu girdi. Bölgede yaklaşık 150-200 dönüm seranın etkilendiği belirtildi.