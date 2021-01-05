MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Beklenen kar yağışı geldi! Kritik seviyeye düşmüştü
ABONE OL
05.01.2021 - 19:08 | | İHA / DHA

Beklenen kar yağışı geldi! Kritik seviyeye düşmüştü

Kastamonu’da Ilgaz Dağı'nda uzun zamandır beklenen kar yağışı akşam saatlerinde başladı. Bir süredir hava sıcaklıklarının mevsim şartlarının üzerinde seyretmesi ve şehre kar yağmaması nedeniyle kuraklık yaşanıyordu.

Beklenen kar yağışı geldi! Kritik seviyeye düşmüştü

Barajlarda su seviyesinin ciddi oranda düşmesi ve içme suyunda barajlarda doluluk oranının kritik seviyeye kadar düşmesi nedeniyle vatandaşların bir süredir beklediği kar yağışı bu akşam başladı.

Uzun yıllardır Aralık ayında kayak sezonunun açılışını yapan Ilgaz Dağı Milli Park içerisinde de kar yağmaması nedeniyle pistler açılamamıştı.

Akşam başlayan kar yağışıyla birlikte pistler ise beyaza büründü. Hem otel işletmecileri hem de vatandaşlar kar yağışının başlamasıyla birlikte büyük sevinç yaşadı.

Kar yağışının önümüzdeki günlerde yer yer devam etmesi bekleniyor.

Beklenen kar yağışı geldi Kritik seviyeye düşmüştü

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son Dakika Haberi: Meteoroloji’den kritik hava durumu uyarısı! Turuncu ve sarı alarm...

KUMLUCA'DA DOLUDAN SERALAR ÇÖKTÜ

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Mavikent Mahallesi İncekum mevkiisinde bugün saat 15.00 sıralarında meydana gelen aşırı yağış ve dolu nedeniyle bazı seraların plastik örtüleri çöktü, bazı seralarda da su baskını oluştu.

Çöken seraların içine dolu ve yağmur suyu girdi. Bölgede yaklaşık 150-200 dönüm seranın etkilendiği belirtildi.

Beklenen kar yağışı geldi Kritik seviyeye düşmüştü

 

Bartın’da ırmak kıyısında ceset bulunduBartın’da ırmak kenarında yaşlı bir adama ait ceset bulundu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yasaklar kalktı mı, ne zaman bitecek 2021, sokağa çıkma yasağı saat kaçta? Hafta sonu yasakları ne zaman bitecek?

Yasaklar kalktı mı, ne zaman bitecek 2021, sokağa çıkma yasağı saat kaçta? Hafta sonu yasakları ne zaman bitecek?

Milyonlarca çalışan merak ediyor! Yıllık izinler...

Milyonlarca çalışan merak ediyor! Yıllık izinler...

Fransız vatandaşları düşüncelerine göre listelenecek

Fransız vatandaşları düşüncelerine göre listelenecek

Zehirli balon balığı döviz kapısı oluyor

Zehirli balon balığı döviz kapısı oluyor

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet