Belediye başkan yardımcısı koronavirüsten hayatını kaybetti

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesi Belediye Başkan Yardımcısı Erol Özgür, Ekim ayının son haftasında temas ettiği bir yakınının koronavirüse yakalanması üzerine test yaptırmış ve testinin pozitif çıkması ile kendisini evinde izole etmişti. Koronavirüs tedavisi sürerken durumunun ağırlaşması üzerine Kırklareli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Özgür, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli sosyal medya hesaplarından, “Belediye Başkan Yardımcım Erol Özgür'ü maalesef kaybettik. Uzun yıllar yan yana, omuz omuza çalıştığım dava arkadaşım, değerli ağabeyime Allah'tan rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun” paylaşımı yaparak Başkan Yardımcısı Erol Özgür’ün hayatını kaybettiğini duyurdu.