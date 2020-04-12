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12.04.2020 - 14:49 | | DHA

Belediye başkanının abisi corona virüse yenik düştü!

Gelen bir son dakika haberine göre, Kocaeli’nin Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’ün corona virüs nedeniyle tedavi gören ağabeyi Köksal Söğüt (50), yaşamını yitirdi.

Belediye başkanının abisi corona virüse yenik düştü!

Körfez ilçesinde müteahhitlik yapan Köksal Söğüt, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde koronavirüs teşhisiyle tedaviye alındı. Aynı zamanda böbrek rahatsızlığı da bulunan Söğüt, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Bir süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Köksal Söğüt’ün bu sabah yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, ağabeyi için sosyal medya hesabından plazma ihtiyacı duyurusu yapmıştı. Başkan Söğüt, ağabeyinin tedavisi için koronavirüs tedavisi görerek iyileşen, 14 gün izole olan kişilerin plazma bağışında bulunması için yardım istemişti.

 

 

Ön koltuğa oturmasınlar diye çivilerle 'corona savar' yaptıKaraman’ın Ermenek ilçesinde, hazırladığı çivili tahtayı aracının ön koltuğuna kimse oturmasın diye yerleştiren kişi, görenlerin ilgisini çeken tahtaya 'corona savar' adını verdi.
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