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19.04.2020 - 18:20 | | DHA

Belediye çözümü böyle buldu! Piknikçiler havayı fırsat bilip 'evde kalamadı'

Arnavutköy Sazlıdere Barajı'na hafta içinde güneşli havayı fırsat bilen piknikçilerin akın etmesi üzerine belediye yolları kepçe ile kazarak kapattı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, "evde kal" çağrılarına uymayan piknikçilerin hafta içinde Sazlı Dere Barajı'na akın etmesi Arnavutköy Belediyesi'ni harekete geçirdi. Ekipler, baraj gölünün kıyısına inen tüm yolları kepçelerle kazan giriş ve çıkışlara kapattı. 

Belediye çözümü böyle buldu Piknikçiler havayı fırsat bilip evde kalamadı

PİKNİKÇİLER VE BALIK TUTANLAR KAMERAYA YANSIMIŞTI

Sazlıdere Barajı'nda piknik yapmak isteyenlerin yanı sıra balık tutan vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüntüler kameralara yansımıştı.

 

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