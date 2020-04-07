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07.04.2020 - 15:01 | | İHA

Belediye hoparlörlerinden corona virüs vaka sayısı açıklandı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde belediye hoparlörlerinden 10 vatandaşın corona virüs testinin pozitif çıktığı anons edildi.

Belediye hoparlörlerinden corona virüs vaka sayısı açıklandı

Silvan Belediyesi corona virüs vakalarına karşı vatandaşları hoparlörlerle bilgilendirmeye başladı. Bu kapsamda ilçede bulunan belediye hoparlörlerinden 10 vatandaşın korona virüs testinin pozitif çıktığı anons edildi.

Silvan'da korona virüs vakalarının artması üzeri İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafında tedbirler arttırıldı. Tedbirler kapsamında Gazi Caddesi 15 gün boyunca sabah 08.00 ile 18.00 saatleri arasında araç ve yayalara kapatıldı. Anonsta vatandaşların dışarıya çıkmaması konusunda uyarılar yapılırken, bazı vatandaşlar ise uyarıları dikkate almadığı görüldü.

Silvan'da geçtiğimiz gün iki kişi korona virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Sokakta bir garip corona testi! İl Sağlık Müdürlüğü yalanladı ama...İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli iki sağlık çalışanı, vatandaşlara sokakta corona virüs testi yaptı. Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından İl Sağlık Müdürlüğü, böyle bir uygulamalarının olmadığını, bir vaka için giden ekibin kendilerini gören vatandaşlara test yaptığı açıklamasında bulundu.
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