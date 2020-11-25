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25.11.2020 - 09:36 |

Belediye Meclis üyesi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Bursa'nın Keles ilçesinde belediye meclis üyesi Orhan Çetin, Covid-19 hastalığı sebebiyle hayatını kaybetti.

Belediye Meclis üyesi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Keles Belediyesi Meclis Üyesi Orhan Çetin'in vefat ettiğini duyurdu.

Başkan Aktaş'ın paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Keles Belediye Meclis Üyemiz Orhan Çetin'in vefat ettiğini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Rabb'imden rahmet, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum."

Çevresinde çok sevilen Orhan Çetin'in vefatı ailesi, sevenleri ve siyaset camiasını üzüntüye boğdu.

 

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