Benim Adım Melek 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Benim Adım Melek 23. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayında mı?

BENİM ADIM MELEK 23. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Defne ve Ömer, kazadan kurtulabilecekler mi? Kaza alanında her şeye tanık olan kişi ne yapmayı planlıyor? Zümrüt, deliye dönmüş halde neler olduğunu anlamaya çalışırken Cumali, yine Melek’i suçlamaya devam eder. Halil, herkesi susturmak isterken Melek’in ana yüreği daha fazla dayanamaz ve bulunduğu ortamdan nereye gideceğini bilemez bir halde çıkar gider. Bu olay Alpay’ın babalığını açığa çıkarmıştır. Adnan için hazırlanan plan ise çoktan işlemeye başlamıştır ya da Kenan öyle zannediyordur. Hastanedeki tedirgin bekleyiş devam ederken yoğun bakımdan gelen kalp cihazının sesi kimleri gözyaşlarına boğacaktır?

BENİM ADIM MELEK 24. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Benim Adım Melek 24. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

BENİM ADIM MELEK 23. SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ

Benim Adım Melek 23. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...