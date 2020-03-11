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11.03.2020 - 23:26 |

Benim Adım Melek 25. yeni bölüm fragmanı yayında mı? - Benim Adım Melek 24. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayınlandı mı?

TRT 1'in kısa sürede büyük ilgi gören dizisi Benim Adım Melek 24. yeni bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. Sevilen dizinin son bölümünde Zümrüt, gönül sızısını dökercesine Defne’ye isyan etti ve ortalık karıştı. Peki gözlerin çevrildiği ve merakla beklenen Benim Adım Melek 25. yeni bölüm fragmanı ve 24. son bölüm kesintisiz izleme linki yayınlandı mı?

Benim Adım Melek 25. yeni bölüm fragmanı yayında mı? - Benim Adım Melek 24. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayınlandı mı?

BENİM ADIM MELEK 24. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Artık herkesin acısı birdir. Tüm yürekler Ömer için dua etmektedir. Melek, Defne’ye mi, Ömer’e mi yoksa yaklaşmakta olan mahkemeye mi dertlensin bilememekteyken en yakınım dediğinin sözleri onu derin düşüncelere şevk eder. Zümrüt, gönül sızısını dökercesine Defne’ye isyan eder. Melek, evladını kanatlarının altına alırken Defne perişandır. Kenan, Adnan’ın izine ulaşabilmek için çabalar. Her zamanki hinliğiyle Kenan’ın karşısına geçen Funda’nın teklifi ne olacak? Defne, babasının yanına gidip ondan neden ve nasıl bir yardım isteyecek?

BENİM ADIM MELEK 25. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Benim Adım Melek 25. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

BENİM ADIM MELEK 24. SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ

Benim Adım Melek 24. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

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