Benim Adım Melek 26. yeni bölüm fragmanı yayında - Benim Adım Melek 25. son bölüm tek parça kesintisiz izleme linki yayınlandı

BENİM ADIM MELEK 25. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Melek, sağlık raporunu hakime vermiştir. Bu durumda Seyitali’nin velayetini alabilecek midir? Melek ve çocuklar, velayet işini halledip bir an önce Antep’ten gitmek istemektedir. Erdal, Mithat’ı takip edip Seyran’ın yeni evini öğrenir. Seyran eski kocasından kurtulmayı başarabilecek mi? Kerem, Adanaspor’da oynamamakta kararlıdır, onun tekrar Antep spor da oynayabilmesi için Seyitali gidip hocasıyla konuşur. Ancak önce Alpay’ın sözleşmeyi geçersiz kılabilmek için transfer parasını geri ödemesi gerekmektedir. Öte yandan Kerem taşınacakları için dedesinden ona Adana’da bir iş ayarlamasını ister. Adnan tekrar ortaya çıkar ve Defne’ye mesaj atmaya başlar. Ömer ise hastanede, bu durum karşısında çaresizdir. Polise sirayet eden Adnan meselesi karşısında Defne’yi neler beklemektedir?

BENİM ADIM MELEK 26. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

BENİM ADIM MELEK 25. SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ