Benim Adım Melek 27. yeni bölüm fragmanı yayında mı? - Benim Adım Melek 26. son bölüm tek parça kesintisiz izleme linki yayınlandı mı?

BENİM ADIM MELEK 26. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Melek, telsizden duyduğu silah sesiyle şoke haldedir… Defne’nin operasyona dahil olduğunu öğrenen Ömer, Hastane odasında perişan durumdadır… Mithat, evlilik hayalleriyle hazırlık yaparken, Seyran’ın başındaki Erdal belasından habersizdir. Mahmut, Kadriye’ye jest yapmak için kuyumcuya gittiğinde Mithat’ın yüzük aldığını öğrenir ve soluğu Zeynel’in yanında alır. Zeynel ise en yakın arkadaşını satmaz. Seyitali, Kerem için Nurullah’la konuşur. Nurullah Kerem’i çağırır. Kerem sözleşmeye imza atacak mı? Melekler Adana’ya taşınacak mı? Oğlunu kaybeden Kenan için artık durum değişmiştir. Vakit, kötü planlarını devreye sokma vaktidir. Bunu yaparken dostu Alpay da yanında olacaktır. Aynı çocukluklarındaki gibi…

BENİM ADIM MELEK 27. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Benim Adım Melek 27. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

BENİM ADIM MELEK 26. SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ

Benim Adım Melek 26. son bölüm tek parça kesintisiz izleme linki yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...