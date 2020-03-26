MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Benim Adım Melek 27. yeni bölüm fragmanı yayında mı? - Benim Adım Melek 26. son bölüm tek parça kesintisiz izleme linki yayınlandı mı?
ABONE OL
26.03.2020 - 00:08 |

Benim Adım Melek 27. yeni bölüm fragmanı yayında mı? - Benim Adım Melek 26. son bölüm tek parça kesintisiz izleme linki yayınlandı mı?

TRT 1'in kısa sürede büyük ilgi gören dizisi Benim Adım Melek 26. yeni bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. Sevilen dizinin son bölümünde Melek, telsizden duyduğu silah sesiyle şoke oldu ve ortalık karıştı. Peki gözlerin çevrildiği ve merakla beklenen Benim Adım Melek 27. yeni bölüm fragmanı ve 26. son bölüm kesintisiz izleme linki yayınlandı mı?

Benim Adım Melek 27. yeni bölüm fragmanı yayında mı? - Benim Adım Melek 26. son bölüm tek parça kesintisiz izleme linki yayınlandı mı?

BENİM ADIM MELEK 26. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Melek, telsizden duyduğu silah sesiyle şoke haldedir… Defne’nin operasyona dahil olduğunu öğrenen Ömer, Hastane odasında perişan durumdadır… Mithat, evlilik hayalleriyle hazırlık yaparken, Seyran’ın başındaki Erdal belasından habersizdir. Mahmut, Kadriye’ye jest yapmak için kuyumcuya gittiğinde Mithat’ın yüzük aldığını öğrenir ve soluğu Zeynel’in yanında alır. Zeynel ise en yakın arkadaşını satmaz. Seyitali, Kerem için Nurullah’la konuşur. Nurullah Kerem’i çağırır. Kerem sözleşmeye imza atacak mı? Melekler Adana’ya taşınacak mı? Oğlunu kaybeden Kenan için artık durum değişmiştir. Vakit, kötü planlarını devreye sokma vaktidir. Bunu yaparken dostu Alpay da yanında olacaktır. Aynı çocukluklarındaki gibi… 

BENİM ADIM MELEK 27. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Benim Adım Melek 27. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

BENİM ADIM MELEK 26. SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ

Benim Adım Melek 26. son bölüm tek parça kesintisiz izleme linki yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

Sağlık Bakanı Koca: Ölü sayısı 59 oldu, toplam vaka sayısı da 2433'e yükseldiSağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu açıkladı, Bakan Koca, "SON 24 SAATTE 5.035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2.433. SAYILAR, KAYIP ACISINI, ENDİŞEYİ İFADE EDEMEZ. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar." ifadelerini kullandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Üniversiteler ne zaman açılacak, tarih belli oldu mu? Bakan Ziya Selçuk'tan resmi açıklama

Üniversiteler ne zaman açılacak, tarih belli oldu mu? Bakan Ziya Selçuk'tan resmi açıklama

Milyonları ilgilendiriyor! Meclis'te kabul edildi...

Milyonları ilgilendiriyor! Meclis'te kabul edildi...

İklim aktivisti Greta Thunberg karantinada

İklim aktivisti Greta Thunberg karantinada

Okullar ne zaman hangi gün açılıyor, tatil uzatıldı mı? Bakan Selçuk açıkladı: Okullar hangi tarihte başlıyor?

Okullar ne zaman hangi gün açılıyor, tatil uzatıldı mı? Bakan Selçuk açıkladı: Okullar hangi tarihte başlıyor?

Sıradaki Haber