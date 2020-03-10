10.03.2020 - 12:48 |
Benzin - motorin fiyatları 2020 ne kadar? İndirim var mı? Güncel petrol fiyatları
Araç sahiplerini yakından ilgilendiren benzin - motorin fiyatları için meraklı arayış başladı. Günlük, haftalık, aylık benzin - motorin aktarımı yapan milyonlarca vatandaş, güncel benzin - motorin fiyatları hakkında bilgi almak istiyor. Peki benzin fiyatları 2020 ne kadar? Benzin - motorine indirim var mı? İşte benzin - motorin fiyatlarında en güncel durum...
Son dakika haberleri arasında en çok merak edilen konulardan biri de petrol fiyatları. 9 Mart 2020 Pazartesi günü yaşanan yüzde 30'u aşan yaklaşık 20 yılın en sert düşüşünün ardından, yeni güne yüzde 7.0'nin üzerinde artışla başladı. Birçok kişi tarafından ise benzin fiyatları 2020 araştırmaları yoğun ilgi gördü. Peki benzin - motorine indirim var mı? Benzin fiyatları 2020 ne kadar? İşte güncel petrol fiyatları 2020...
BENZİN - MOTORİN FİYATLARI 2020 NE KADAR?
İSTANBUL BENZİN FİYATI: 6 lira 63 kuruş
İSTANBUL MOTORİN FİYATI: 6 lira 27 kuruş
ANKARA BENZİN FİYATI: 6 lira 71 kuruş
ANKARA MOTORİN FİYATI: 6 lira 33 kuruş
İZMİR BENZİN FİYATI: 6 lira 71 kuruş
İZMİR MOTORİN FİYATI: 6 lira 35 kuruş
İstanbul'da korku dolu anlar! Şoka girdi...Şişli'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kaza yapan motosiklet sürücüsü çevredeki vatandaşlara, "Ben iyiyim, çok iyiyim, bomba gibiyim, problem yok" dedi. Şoka giren yaralı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.