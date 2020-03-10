Benzin - motorin fiyatları 2020 ne kadar? İndirim var mı? Güncel petrol fiyatları

Son dakika haberleri arasında en çok merak edilen konulardan biri de petrol fiyatları. 9 Mart 2020 Pazartesi günü yaşanan yüzde 30'u aşan yaklaşık 20 yılın en sert düşüşünün ardından, yeni güne yüzde 7.0'nin üzerinde artışla başladı. Birçok kişi tarafından ise benzin fiyatları 2020 araştırmaları yoğun ilgi gördü. Peki benzin - motorine indirim var mı? Benzin fiyatları 2020 ne kadar? İşte güncel petrol fiyatları 2020...

BENZİN - MOTORİN FİYATLARI 2020 NE KADAR?

İSTANBUL BENZİN FİYATI: 6 lira 63 kuruş

İSTANBUL MOTORİN FİYATI: 6 lira 27 kuruş

ANKARA BENZİN FİYATI: 6 lira 71 kuruş

ANKARA MOTORİN FİYATI: 6 lira 33 kuruş

İZMİR BENZİN FİYATI: 6 lira 71 kuruş

İZMİR MOTORİN FİYATI: 6 lira 35 kuruş