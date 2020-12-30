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30.12.2020 - 11:36 | | İHA

Beraber yaşadığı adamı öldüren kadına müebbet hapis!

Kayseri'de, beraber yaşadığı adamı iki yerinden bıçaklayarak öldüren ve cep telefonunu alarak kaçan katil zanlısı kadına yapılan yargılama sonrasında müebbet hapis cezası ile birlikte yağma suçundan 10 yıl hapis cezası verildi.

Beraber yaşadığı adamı öldüren kadına müebbet hapis!

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu yargılanan Songül Koç SEGBİS sistemi ile katıldı. Mahkeme heyetinin kararı açıklamasından önce savunma yapan Songül Koç, "Suçsuz yere yatıyorum kendimi savunmak zorunda kaldım. Diyecek bir şeyim yok" ifadesinde bulundu.

Mahkeme heyeti Songül Koç'u müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca sanığa yağma suçundan 10 yıl hapis cezası daha verildi.

28 Nisan günü Melikgazi ilçesi Eğribucak Mahallesi'nde meydana gelen olayda 49 yaşındaki R.K. sabah saatlerinde iki bıçak darbesi ile yaralanmış ve Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Yaralı R.K. polis ekiplerine verdiği ilk ifadesinde kendisini bir hafta önce birlikte yaşamaya başladığı Songül Koç tarafından bıçaklandığını ve cep telefonunun alındığını söyledi.

Hastanede 5 gün sonra hayatını kaybeden R.K.'nın katil zanlısı Songül Koç'un yakalanması için Cinayet Büro Amirliği ekipleri Kayseri'de Songül Koç isimli kadınlar üzerinde araştırma yaptı. Çok sayıda kadınla görüşen ekipler sonunda Katil Zanlısı Songül Koç'u tespit ederek yakalayarak gözaltına aldı. Katil zanlısı Songül Koç, çapraz sorguda suçunu itiraf ederek R.K. ile kavga ettiklerini ve kavga sırasında bıçakladığını söyledi.

Son dakika! Mehmet Uçum: Bir dizi reform gündeme gelecekCumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, 2021 yılının önemli gündem başlıklarının reformlar olduğunu söyledi. Yargı reformu, insan hakları eylem planı ve Meclis içtüzüğünün önemli reform adımları olacağına dikkat çekti. CNN TÜRK'e konuşan Mehmet Uçum reformlara ilişkin kırmızı çizgileri de açıkladı.
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