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11.07.2020 - 07:00 | | Aykut Yılmaz

Berber ve kuaföre konuşma yasağı

Sağlık Bakanlığı yeni tip koronavirüse karşı alınan tedbirleri güncelledi. Yeni tedbirlere göre, berber, kuaför ve güzellik salonlarında müşteriler ve çalışanlar, mümkünse konuşmayacak, yüksek sesle konuşmaktan kaçınacak

Berber ve kuaföre konuşma yasağı
Aykut Yılmaz

Sağlık Bakanlığı “Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi”ne güzellik merkezleri başlığını eklerken, “berber kuaför ve güzellik salonları”yla ilgili tedbirlerde de güncellemeye gitti. Bakanlığın Kovid-19’a karşı belirlediği kurallara göre, kuaför, berber ve güzellik salonlarında müyteriler ve çalışanlar mümkünse konuşmayacak, yüksek sesle konuşmaktan kaçınacak. Çalışanlar dahil 8 metrekareye bir kişi olacak şekilde içeriye müşteri alınacak. Müşteri beraberinde refakatçi ve çocuk getiremeyecek. İşlem alanı ve kullanılan malzemeler temizlenecek, dezenfekte edilebilmesi için iki müşteri randevusu arasında 20 dakikalık bir mola verilecek.

Ense fırçası kalktı

Çalışanlar cep telefonlarını önce soyunma odalarında bırakacak. Su hariç yiyecek ve içecek servisi yapılmayacak. Kovid-19 tanısı alan ya da temaslısı olanlara randevu verilmeyecek. Saç kesimi esnasında saçların temizlenmesi için kullanılan ense fırçasının da kullanımı salgın süresince durdurulacak. Market ve süper marketlere en az 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde müşteri alınacak. Paketsiz ürünlere müşteri dokunmayacak. Müşteri ya da personel ürünler seçerken tek kullanımlık eldiven kullanacak. Marketlerde bez maske kullanılabilecek. Et ve et ürünleri, paketlenmiş gıda maddeleri ve manav reyonunda çalışan personel dışında personel eldiven kullanmayacak. Eldiven gıda dışında nesnelere değmeyecek.

SGK’nın kararına tepki

Pandemi sürecinde özel hastanelere yaptığı salgın bakım hizmeti ödemesini sonlandıran Sosyal Güvenlik Kurumu, pandemi öncesi döneme geri döndüğünü özel hastanelere bildirdi. İndirimli uygulamayı 30 Haziran itibariyle başlattığını duyuran SGK’ya özel hastaneler ortak bir açıklama ile tepki gösterdi. Açıklamada “SGK sanki salgın süreci bitmiş gibi ‘salgın bakım hizmeti ödemeleri’nin sadece bir duyuru ile iptal edilmesi bizler tarafından anlaşılamamıştır” dendi.

 

TBMM Başkanı Şentop açıkladı! Ayasofya'da ilk namaz...Ayasofya kararı sonrası TBMM Başkanı Mustafa Şentop açıklamalarda bulundu. “Ne zaman namaz kılmaya gideceksiniz?” sorusuna ilişkin Şentop, ''En kısa zamanda. Muhtemelen önümüzdeki hafta içerisinde olabilir. En geç önümüzdeki hafta cumaya kadar bu konuda adım atılır. Hep beraber, siz de gelirsiniz.'' yanıtını verdi.
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