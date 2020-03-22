Berberler kapandı

Bakanlık genelge ile valiliklerden, vatandaşların bir arada bulunmaları ve yapılan işlem sırasında birçok kez fiziksel temasın olması nedeniyle virüsün yayılımını artırarak vatandaşlar açısında riskli olabilecek; berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. işyerlerin faaliyetlerinin dün saat 18:00’den itibaren geçici süreliğine durdurulmasını talep etti.