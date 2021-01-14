Berberler ve kuaförler açık mı? Hafta içi kuaförler kaça kadar açık, kaçta kapanıyor?

Kuaför, berber ve güzellik salonları koronavirüs ile birlikte kapalı mı, açık mı araştırılıyor. Restoran, lokanta ve kafe benzeri kapalı mekanlar İçişleri Bakanlığı genelgesi ile sadece paket servis ve gel-al yapacak şekilde çalışabiliyor. Öte yandan kuaförler ve berberler saat kaça kadar açık, kaçta kapanıyor sorularına da yanıt aranıyor. İşte, detaylar...

BERBER VE KUAFÖRLER AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı, alınan koronavirüs önlemleri neticesinde kuaför, berber ve güzellik salonlarının belli saat aralığında çalışıyor olmasına izin verdi. Buna göre alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri saat 10:00 - 20:00 arası açık olabilecek.

Genelgede dikkat çeken diğer ayrıntı da yeme içme mekanlarının faaliyetleriydi. Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri de 10:00 ila 20:00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel - al hizmeti verecek şekilde açık olabilecektir. Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20:00 den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecektir.

HAFTA SONU YASAKTA BERBER VE KUAFÖRLER KAPALI MI?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirilmeden önce cumartesi ve pazar günleri genelgede belirtilen saatler arasında kuaför ve berberler çalışabiliyordu. Ancak Sokağa çıkma yasaklarıyla hafta sonu berber ve kuaförler açık değil.