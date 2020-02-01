Berlinale’de Nazi skandalı

Berlin Film Festivali’nin en önemli ödüllerinden yaratıcı filmlere verilen Alfred Bauer Ödülü’nün adını aldığı festivalin kurucusu Alfred Bauer’in Nazi geçmişi ortaya çıktı. Berlin Film Festivali, ödülün askıya alındığını açıkladı. Bauer, Berlinale’nin 1951-1976 arasında görev yapmış ilk direktörüydü.

Die Zeit’ın festivalin basın toplantısının olduğu 29 Ocak’ta yayınladığı araştırma, Bauer’in üst düzey bir Nazi olduğunu ve Josef Goebbels’in propaganda planında da yer aldığını ortaya çıkardı. Bauer’in 1942 yılında Goebbels tarafından sinema endüstrisini kontrol etmek için kurulan ekipte yer aldığı belirtildi. Bauer’in buradaki görevinin sinema endüstrisindeki insanlar hakkında raporlar hazırladığı ve kimin filmlerde yer alıp kimin cepheye gönderileceği gibi gibi kararlarda etkili olduğu dile getirildi. Die Zeit’ın haberi ulusal ve Berlin’in şehir arşivlerine dayanıyor.

‘Hemen askıya aldık’

Bauer’in 2. Dünya Savaşı’nın ardından geçmişin izlerini sistemli bir şekilde sildiği düşünülüyor. Die Zeit’ın haberinde, kendisini Nazi rejimine sessizce karşı çıkan biri gibi gösterdiğine ve savaş sırasında üstlendiği rollerle ilgili yanlış açıklamalar yaptığına yer veriliyor.

Berlinale 20 Şubat’ta 70. kez kapılarını açmadan gündeme gelen bu haberin ardından festival sosyal medyadan açıklama yaptı.

Berlinale açıklamasında “Araştırmalar Bauer’in Nazi döneminde önemli bir pozisyonda bulunduğuna işaret ediyor. Bu yeni bulguları göz önüne alıp Alfred Bauer Ödülü’nü hemen askıya aldık” denildi. Berlinale ayrıca Die Zeit’ın araştırmasını tebrik ederek bunu festivalin geçmişine dair dışarıdan uzmanlardan da destek alarak derinleştireceklerini ifade etti.