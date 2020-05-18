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18.05.2020 - 02:10 | | İHA

Beş kişilik aile iftarda yedikleri yemekten zehirlendi

Adıyaman'da, 5 kişilik aile yedikleri yemekten zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Beş kişilik aile iftarda yedikleri yemekten zehirlendi

Edinilen bilgilere göre, Siteler Mahalesi 2032 Sokak içerisinde ikamet eden Ramazan, Kadir, Mehmet, Yakup ve Fevziye Çavuş isimli 5 kişilik aile iftar saatinde yedikleri yemekten zehirlendi. Zehirlendiklerini fark eden aile, 112 Acil Sağlık ekiplerini arayarak durumu bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan Çavuş ailesi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile bir özel hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Çavuş ailesinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Nevşehir'de otomobillerle 'açık hava sineması' etkinliğiNevşehir Belediyesi tarafından yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sinema salonlarına gidemeyen vatandaşlar için açık hava sinema etkinliği düzenlendi.Bekdik Mahallesi'ndeki tır garajında yapılan etkinliğe araçlarıyla gelen vatandaşlara, alanın girişinde belediye görevlilerince mısır ve gazoz dağıtıldı.
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