‘Beşiktaş Pazarı gözümde tütüyor’

Eşi 40 yılı aşkın süre gemilerde uzun yol kaptanlığı yapan Yüceer, günlerini şöyle anlatıyor:



“Zaten eşimin işinden dolayı sokağa çıkmamaya alışkınım. Eşim artık emekli. Korona tedbirleri kapsamında dışarı adım bile atmıyoruz. Eşim bulmaca çözüp, evde tamiratlar yapıyor. Ben de kedilerimle ilgileniyorum. Karantina günleri bizim gibi emekliler için değil, iş, güç sahibi gençler için zor geçiyor. Market ihtiyaçlarımızı apartman görevlisi temin ediyor. Gün içinde bahçeye inip 15-20 dakika hava alıyorum. Beşiktaş Pazarı’na gitmeyi özledim. ‘Gözümde tütüyor’ desem yeridir. Tüm günüm TV başında korona haberleri izleyerek geçiyor. Karantina günleri bittiğinde, İzmir’deki yazlığımıza gidip, sudan çıkmayacağım. Doya doya kızıma sarılacağım. İnsan başına gelmeden anlamıyor ama özgürlük hayatta su kadar, ekmek kadar değerli. Bizler Atatürk’ün evlatlarıyız, birlik olursak bu sorunundan üstesinden geliriz. Halkımız bilim insanlarının söylediklerine kulak versin. Salgının şakası yok. Avrupa’nın durumu ortada. Mecbur kalmadıkça ne olur kimse dışarı çıkmasın.”