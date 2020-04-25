Beşiktaş Posta Kodu Nedir? İstanbul Beşiktaş Mahallelerinin Posta Kodları
Posta kodu, posta gönderdiğimiz adrese daha kolay erişilebilmesini sağlamaktadır. Bu kodlar; semt dağıtıcısı, posta işyerleri ve posta kodu danışma servisinden öğrenilebilmektedir. Posta kodları bağlı olduğu il ve ilçeye göre değişmektedir. Sizler için Beşiktaş ilçesi ve mahallelerinin posta kodlarını derledik.
Posta teslimatı oldukça vakit gerektiren bir işlemdir. Posta kodları, kargo işlemlerinin hızlandırılması konusunda büyük bir öneme sahiptir.
Beşiktaş Posta Kodu
İstanbul sahiline kıyısı olan Beşiktaş, 150.000’i aşan nüfusuyla oldukça kalabalık bir ilçedir. Bu ilçe için belirlenen posta kodu ise 34353’tür. Beşiktaş’a bağlı 3 mahalle bu posta kodunu kullanmaktadır.
Beşiktaş Mahalleleri Posta Kodları
Beşiktaş’a ait posta kodları ilçenin büyük olması sebebiyle mahalle mahalle ayrılmış durumdadır. Beşiktaş’a bağlı bulunan 23 mahallenin posta kodları aşağıdaki gibidir.
Abbasağa, Cihannüma, Sinanpaşa Mahallesi: 34353
Akatlar Mahallesi: 34335
Arnavutköy, Kuruçeşme Mahallesi: 34345
Bebek Mahallesi: 34342
Etiler Mahallesi: 34337
Balmumcu, Dikilitaş, Gayrettepe, Yıldız Mahallesi: 34349
Kültür, Levazım, Nispetiye, Ulus Mahallesi: 34340
Konaklar, Levent Mahallesi: 34330
Mecidiye, Ortaköt Mahallesi: 34347
Muradiye, Türkali, Vişnezade Mahallesi: 34357