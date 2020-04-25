Beşiktaş Posta Kodu Nedir? İstanbul Beşiktaş Mahallelerinin Posta Kodları

Posta teslimatı oldukça vakit gerektiren bir işlemdir. Posta kodları, kargo işlemlerinin hızlandırılması konusunda büyük bir öneme sahiptir.

Beşiktaş Posta Kodu

İstanbul sahiline kıyısı olan Beşiktaş, 150.000’i aşan nüfusuyla oldukça kalabalık bir ilçedir. Bu ilçe için belirlenen posta kodu ise 34353’tür. Beşiktaş’a bağlı 3 mahalle bu posta kodunu kullanmaktadır.

Beşiktaş Mahalleleri Posta Kodları

Beşiktaş’a ait posta kodları ilçenin büyük olması sebebiyle mahalle mahalle ayrılmış durumdadır. Beşiktaş’a bağlı bulunan 23 mahallenin posta kodları aşağıdaki gibidir.

Abbasağa, Cihannüma, Sinanpaşa Mahallesi: 34353

Akatlar Mahallesi: 34335

Arnavutköy, Kuruçeşme Mahallesi: 34345

Bebek Mahallesi: 34342

Etiler Mahallesi: 34337

Balmumcu, Dikilitaş, Gayrettepe, Yıldız Mahallesi: 34349

Kültür, Levazım, Nispetiye, Ulus Mahallesi: 34340

Konaklar, Levent Mahallesi: 34330

Mecidiye, Ortaköt Mahallesi: 34347

Muradiye, Türkali, Vişnezade Mahallesi: 34357