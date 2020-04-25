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25.04.2020 - 02:52 |

Beşiktaş Posta Kodu Nedir? İstanbul Beşiktaş Mahallelerinin Posta Kodları

Posta kodu, posta gönderdiğimiz adrese daha kolay erişilebilmesini sağlamaktadır. Bu kodlar; semt dağıtıcısı, posta işyerleri ve posta kodu danışma servisinden öğrenilebilmektedir. Posta kodları bağlı olduğu il ve ilçeye göre değişmektedir. Sizler için Beşiktaş ilçesi ve mahallelerinin posta kodlarını derledik.

Beşiktaş Posta Kodu Nedir? İstanbul Beşiktaş Mahallelerinin Posta Kodları

Posta teslimatı oldukça vakit gerektiren bir işlemdir. Posta kodları, kargo işlemlerinin hızlandırılması konusunda büyük bir öneme sahiptir. 

 Beşiktaş Posta Kodu 

 İstanbul sahiline kıyısı olan Beşiktaş, 150.000’i aşan nüfusuyla oldukça kalabalık bir ilçedir. Bu ilçe için belirlenen posta kodu ise 34353’tür. Beşiktaş’a bağlı 3 mahalle bu posta kodunu kullanmaktadır. 

 Beşiktaş Mahalleleri Posta Kodları 

 Beşiktaş’a ait posta kodları ilçenin büyük olması sebebiyle mahalle mahalle ayrılmış durumdadır. Beşiktaş’a bağlı bulunan 23 mahallenin posta kodları aşağıdaki gibidir.

Abbasağa, Cihannüma, Sinanpaşa Mahallesi: 34353

Akatlar Mahallesi: 34335

Arnavutköy, Kuruçeşme Mahallesi: 34345

Bebek Mahallesi: 34342

Etiler Mahallesi: 34337

Balmumcu, Dikilitaş, Gayrettepe, Yıldız Mahallesi: 34349

Kültür, Levazım, Nispetiye, Ulus Mahallesi: 34340

Konaklar, Levent Mahallesi: 34330

Mecidiye, Ortaköt Mahallesi: 34347

Muradiye, Türkali, Vişnezade Mahallesi: 34357

6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.
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