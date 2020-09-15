MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Beşiktaş’ta ağaç tartışması
ABONE OL
15.09.2020 - 07:00 | | GÜLDEN ÇOKTAN İstanbul

Beşiktaş’ta ağaç tartışması

Beşiktaş Yıldız Parkı girişinde bulunan ağaçların kesilmesi vatandaşların tepkisine neden oldu.

Beşiktaş’ta ağaç tartışması
GÜLDEN ÇOKTAN İstanbul

Ağaçların kesildiği görüntülerin sosyal medyada  paylaşılmasının ardından doğaseverler tarafından eleştirilen İBB, konuyla ilgili açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada Dolmabahçe ve Çırağan caddelerindeki kuru ve hasta çınar ağaçlarını yenilenerek bölgedeki yeşil alan dokusu daha sağlıklı bir görünüme kavuşacağı ifade edildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Çalışma sürecinde kazalara yol açmaması için yüksek boylu ağaçların boyları kısaltıldı. Akademik kurul tarafından yönetilen çalışmalarda, hasta ve kuru olduğu saptanan çınar ağaçları ile ilgili bilgiler koruma kuruluna iletiliyor. Ağaçlara yönelik müdahaleler, kuruldan çıkan izin doğrultusunda yapılıyor. Yenilenme işi ise akademik kurulun boy ve ebadını belirlediği ağaçlarla yapılıyor. Çalışmalar, bir akademik kurulun danışmanlığında sürdürülüyor. Akademik kurul, sadece ağaçların sağlık durumlarını saptamıyor, aynı zamanda yeni dikilecek ağaçların boy ve ebatlarına da karar veriyor. Kuru ve hasta olduğu anlaşılan ağaçlar ile bilgiler ise, gerekli işlemlerin yapılabilmesi için, koruma kuruluna bildiriliyor. Ağaçlara yönelik gerekli müdahaleler, kuruldan çıkan izinlere göre yapılıyor.”

 

'Kayalıklardan bir kişi düştü' iddiası ekipleri harekete geçirdiKayseri'nin Talas ilçesinde "Kayalıklardan biri düştü" diye ihbar alan ekipler harekete geçti. Dik yamaçlarda yaklaşık 3 saat boyunca arama yapan ekipler düşen birine rastlamadı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

YKS ek tercih 2020 ne zaman, YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? Üniversite ek yerleştirme için heyecan dorukta...

YKS ek tercih 2020 ne zaman, YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? Üniversite ek yerleştirme için heyecan dorukta...

Milyonlar bekliyordu ilk adım geldi! Faiz indirimi, taksit ve...

Milyonlar bekliyordu ilk adım geldi! Faiz indirimi, taksit ve...

Zatürre ve grip aşısı Koronadan korur mu?

Zatürre ve grip aşısı Koronadan korur mu?

EBA giriş ile canlı ders izle | EBA ilkokul, ortaokul, lise ders programı 15 Eylül

EBA giriş ile canlı ders izle | EBA ilkokul, ortaokul, lise ders programı 15 Eylül

Sıradaki Haber