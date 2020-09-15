Beşiktaş’ta ağaç tartışması

Ağaçların kesildiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından doğaseverler tarafından eleştirilen İBB, konuyla ilgili açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada Dolmabahçe ve Çırağan caddelerindeki kuru ve hasta çınar ağaçlarını yenilenerek bölgedeki yeşil alan dokusu daha sağlıklı bir görünüme kavuşacağı ifade edildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Çalışma sürecinde kazalara yol açmaması için yüksek boylu ağaçların boyları kısaltıldı. Akademik kurul tarafından yönetilen çalışmalarda, hasta ve kuru olduğu saptanan çınar ağaçları ile ilgili bilgiler koruma kuruluna iletiliyor. Ağaçlara yönelik müdahaleler, kuruldan çıkan izin doğrultusunda yapılıyor. Yenilenme işi ise akademik kurulun boy ve ebadını belirlediği ağaçlarla yapılıyor. Çalışmalar, bir akademik kurulun danışmanlığında sürdürülüyor. Akademik kurul, sadece ağaçların sağlık durumlarını saptamıyor, aynı zamanda yeni dikilecek ağaçların boy ve ebatlarına da karar veriyor. Kuru ve hasta olduğu anlaşılan ağaçlar ile bilgiler ise, gerekli işlemlerin yapılabilmesi için, koruma kuruluna bildiriliyor. Ağaçlara yönelik gerekli müdahaleler, kuruldan çıkan izinlere göre yapılıyor.”