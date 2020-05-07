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07.05.2020 - 03:29 | | DHA

Beşiktaş'ta AVM'de korkutan yangın

Beşiktaş'ta ünlü bir AVM'de bulunan giyim mağazasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Beşiktaş'ta AVM'de korkutan yangın

Etiler'de bulunan ünlü bir alışveriş merkezinin birinci katında bulunan giyim mağazasında, 01:30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

AVM'de çalışan güvenlik görevlilerinin ihbarının ardından olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 45 dakika süren çalışmanın ardından yangını söndürdü. AVM'nin kapalı olması büyük bir faciayı önledi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının çıkış nedeni ise itfaiye ekiplerinin yapacağı çalışmanın ardından belirlenecek. 

Zonguldak'ta, iki katlı evin çatısı yandıZonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Sarıkaya köyünde, iki katlı evin çatısında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, çatı kullanılmaz hale geldi.
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