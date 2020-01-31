Beşiktaş'ta başörtülü kadına saldıran sanık tahliye edildi

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Berrak Karaoğlu getirildi. Müşteki öğretmen Şüheda Nur Eriş duruşmaya katılmazken, müştekiyi avukatları temsil etti. Sanık avukatı da duruşmada hazır bulundu.

"BİLİNÇSİZLİK HALİYLE YAŞANDI"



Duruşmada, tutuklu sanık Berrak Karaoğlu savunma yaparak, İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde yazmış olduğu savunmasının Adli Tıp Kurumu'ndan cezaevine dönerken kaybolduğunu belirtti. Sanık Karaoğlu, "Bunun kayıtlara geçmesini rica ediyorum. Aynı anda reçetemi de kaybettim. Yazılı bir savunma hazırladım bunu da mahkemenize sunuyorum. Bariz bir sarhoşlukla tokat atıyorum. Kadına şiddet var diye bağırdığım şekilde provokasyon yapılmıştır. Kamuoyunda hastalığımın arkasına sığındığım yansıdığı için söylemek isterim. Ben hastalığımdan hiç bahsetmedim. Söz konusu eylem ister sarhoşluk, ister hastalıktan olsun tam bir bilinçsizlik haliyle bir anlık yaşanmıştır" dedi.

"CEZALANDIRILMASINI TALEP EDİYORUZ"



Müşteki Şüheda Nur Eriş'in avukatı Neslihan Evci, "Sanık savunmasında kendisine yapılan toplumsal bir baskıdan söz ediyor. Müvekkilimin kendisine tiksinerek baktığını iddia ediyor. Sosyal medya paylaşımlarından da anlaşılacağı üzere Müslümanların kendisine toplumsal bir şiddet gösterdiğini düşünerek bunun faturasını müvekkile kesmiştir. Yaptığı eylemin hukuki anlam ve önemini bilmektedir. Sarhoş olsa dahi kimsenin baskısı altında alkol kullanmamıştır. Sanığın tutukluluk halinin devamına ve cezalandırılmasına karar verilmesini talep ediyoruz" dedi.

TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ



Sanık avukatı Hüseyin Kader ise "Müvekkilimi ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde muayene olmuştur. Raporları mevcuttur. Sabıkası yoktur. Kaçma ihtimali yoktur. Tutukluluk süresi 2.5 ayı geçmiştir. Tutuksuz yargılanmasını istiyoruz" dedi.

TAHLİYE EDİLDİ



Mahkeme, sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önüne alarak Berrak Karaoğlu'nun yurtdışına çıkış yasağı koyarak tahliyesine karar verdi. Mahkeme hakimi, sanığın Adli Tıp Kurumu Müdürlüğü'nün yazısı gereğince 1 hafta gözlem ihtisas kuruluna sevk edilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.