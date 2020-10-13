Beşiktaş'ta iş insanına silahlı saldırı!

YEZ Holding Yönetim Kurulu Başkanı Engin Musaoğlu ile eski gazeteci Selahattin Duman arasında bir süredir devam eden mülk ihtilafı ünlü bir AVM'de silahlı kavgaya döndü. Silahını çıkarıp Musaoğlu’na doğru ateşleyen Duman’ın avukatı İbrahim Sapan, Musaoğlu’nun şoförünü vurdu. Avukat İbrahim S.nin kaçarak firar ettiği olayla ilgili Musaoğlu’nun ifadesini alan polisin Duman’ı da ifadeye çağırdığı öğrenildi.

Ünlü isimlerin uğrak yeri olan ve Beşiktaş’ta bulunan ünlü bir AVM’de bu gün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, eski gazeteci Selahattin Duman’a bir mülkün satışı ile ilgili olarak avukatlık yapan ve aynı AVM'de saat dükkanı işleten Avukat İbrahim Sapan, müvekkili olduğu Duman ile ihtilaflı olan YEZ Holding sahibi Engin Musaoğlu ile görüşmek üzere buluştu.





Gazeteci Selahattin Duman

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, görüşmeye şoförü Kutlu Muhammed O. ile birlikte giden Engin Musaoğlu, bir mülkün devri konusunda anlaşamadığı eski gazeteci Duman’ın avukatı Sapan ile bir süre sonra tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu yanında bulunan silahını çeken Sapan silahını ateşledi. İşadamı Musaoğlu’nu vurmak için silahını ateşleyen Sapan’ın tabancasından çıkan mermiler araya girmeye çalışan Musaoğlu’nun şoförü Kutlu Muhammed O.ya isabet etti.

Silah seslerine koşan AVM sakinlerinin yardımıyla şoför Kutlu Muhammet O. hastaneye kaldırılıp tedavi altına alınırken olay sonrası kaçan Avukat Sapan kayıplara karıştı. Hastanede tedavi altına alınan Kutlu Muhammede O.nun hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken, soruşturma başlatılan olayla ilgili olarak Engin Musaoğlu’nun ifadesini alan polisin ünlü gazeteci Duman’ında ifadesini alacağı öğrenildi.

Olay sonrası polis tarafından yapılan soruşturmada bir gayrimenkulün hisse devrinden kaynaklandığı öğrenilen ihtilafta, Engin Musaoğlu ile ortak olan Selahattin Duman’ın ortak oldukları gayrimenkulü satın alması konusunda Musaoğlu’na baskı yaptığı ancak işadamının teklifi kabul etmediği öğrenilildi.



TESLİM OLDU



Olaydan sonra uzun bir süre kaçan avukat İbrahim Sapan gece saatlerinde Beşiktaş ilçe emniyet müdürlüğüne giderek olayda kullandığı ruhsatlı silahıyla polise teslim oldu.