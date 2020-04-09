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09.04.2020 - 17:38 | | DHA

Beşiktaş'ta sahilde dikkat çeken an! İmza atmak için bu yola başvurdu

Beşiktaş'ta corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında, yasaklanmasına rağmen sahilde yürüyüş yapanlara polis tarafından işlem yapıldı. Arnavutköy Sahili'nde gezdikleri için işlem yapılan 2 kadın, imza atmak için kendilerine verilen kalemi çıplak elle tutmamak için poşet ve tişörtlerini kullandı.

Beşiktaş'ta sahilde dikkat çeken an! İmza atmak için bu yola başvurdu
Beşiktaş'ta polis yasağa rağmen sahilde yürüyenlere işlem yaptı
Beşiktaş'ta polis yasağa rağmen sahilde yürüyenlere işlem yaptı
Beşiktaş'ta polis yasağa rağmen sahilde yürüyenlere işlem yaptı
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Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşların evden çıkmamaları için uyarılar yapılırken, sahillerde oturma, spor ve yürüyüş yapmak yasaklandı. İstanbulluların birçoğu yasaklara uyarken, bazı vatandaşlar sahillerde yürüyüş yapmaya devam ediyor.

Uyarılara rağmen evinde kalmayarak Arnavutköy Sahili'nde 3 kişiyi fark eden polis ekipleri, yasağa rağmen sahilde yürüyüş yaptıkları için işlem yaptı. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca işlemleri yapılan 2 kadının, imza atmaları için uzatılan kalemi tutmak istememeleri dikkat çekti. Corona virüs korkusuyla, kalemi çıplak elle tutmak istemeyen bir kadın, cebinden çıkardığı poşetle tutarak imza attı.

Maske dahi takmadan sahilde yürüyüşe çıkan bir kadın ise, polisin kendisine uzattığı plastik eldiveni kabul etmeyerek, kalemi tişörtü ve bir peçete yardımıyla tutarak imza attı.

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